Morre, aos 77 anos, Cezar Augusto Colla

Profissional dedicado e homem de valores firmes, Cezar Augusto Colla construiu uma vida guiada pelo trabalho, pela simplicidade e pelo afeto. Jordana Colla / Arquivo Pessoal

Cezar Augusto Colla faleceu em 25 de setembro, aos 77 anos, em Nova Prata, na Serra Gaúcha. Nascido em 1947, morreu em decorrência de um infarto.

Eletricitário e contador, dedicou grande parte da vida profissional à antiga Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), hoje CEEE Equatorial. Ingressou na empresa, então pública, em meados de 1974 e aposentou-se em 1999, quando parte da companhia foi privatizada, durante o governo de Antônio Britto.

Entre os passatempos que mais apreciava, estavam as palavras cruzadas de Zero Hora, que resolvia religiosamente todos os dias, as pescarias e as partidas de cartas com a esposa Irdes, companheira por 58 anos. Também valorizava os momentos simples, como compartilhar uma cuia de chimarrão com as irmãs Terezinha e Rosângela e conversar sobre as últimas novidades de sua grande paixão desde sempre: o Grêmio.

Nos domingos em família, fazia questão de acender a churrasqueira e reunir todos ao redor da mesa. Gostava especialmente de estar perto das filhas, Jordana e Manuela, que vinham de Porto Alegre para aproveitar o fim de semana juntos. Segundo a família, Colla era lembrado por "seus valores humanos, sua firmeza ética e pela forma como marcou a vida de todos os que conviveram com ele".

Cezar Augusto Colla deixa a esposa Irdes Teresinha, as filhas Jordana e Manuela, e duas irmãs, Terezinha e Rosângela.