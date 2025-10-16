Morre, aos 56 anos, o pastor Ademir Stahl

O velório e o sepultamento do religioso ocorreram na terça-feira (14), em Guaíba. Arlete Reinholz Stahl / Arquivo Pessoal

Morreu na terça-feira (14) Ademir Stahl, aos 56 anos. Pastor e professor de Ensino Religioso, ele faleceu em decorrência de um câncer.

Natural de Santa Helena, no Paraná, e filho de pais agricultores, ele nasceu em 1969. Formou-se em Teologia no Instituto Concórdia de São Paulo, em 1992. No ano seguinte, iniciou a carreira pastoral na Congregação Concórdia, em Rolim de Moura (RO), onde permaneceu por 13 anos. Mais tarde, mudou-se para Cacoal, a 47 quilômetros dali, onde tornou-se pastor da Comunidade Concórdia e passou a lecionar Ensino Religioso na Escola Concórdia.

Em 2011, aceitou o convite para atuar como pastor na comunidade São João Batista, localizada em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde atuava desde então.

Além de pastor e professor, Stahl atuou como conselheiro distrital, conselheiro distrital de jovens e coordenador do Departamento de Ação Social (DAS) de Porto Alegre. Em 2024, durante a enchente de maio, tornou-se uma das principais referências no auxílio a pessoas afetadas e na mobilização da comunidade de Guaíba.

Torcedor do Grêmio, Stahl tinha como um de seus passatempos favoritos assistir aos jogos do clube, além de pescar, viajar e preparar churrascos, massas com salsicha e cachorros-quentes para a família.

Ademir Stahl deixa a esposa, Arlete Reinholz, com quem compartilhou 31 anos de vida após se conhecerem em Rondônia; a filha, Ariele Rebeca; o genro, Gabriel; dois pets, Apolo e Chloe; e cinco irmãos.

Homenagens

O vice-presidente de Ação Social da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), reverendo Airton S. Schroeder, destacou a parceria com Stahl durante a enchente e ressaltou que ele deixa marcas profundas na comunidade luterana.

— (Sua marca era) A sua intensidade em tudo o que fazia. Se era difícil, ou mesmo, não havia quem se dispunha a fazer, mas era algo que precisava ser feito, pastor Ademir abraçava, se dedicava e trazia resultados. Creio que o pastor Ademir sempre se importou mais em servir as pessoas do que cuidar de si mesmo — afirmou.

Amigo pessoal de Stahl, o pastor Geraldo W. Schüler, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), destacou que ele seguirá servindo como exemplo de fé e compaixão, inspirando muitas pessoas.

— A vida e o ministério do pastor Ademir se caracterizaram pela sua humildade, lealdade e amor. Desta forma, ele sempre se dedicou grandemente ao serviço social, especialmente voltado para as pessoas mais vulneráveis de nossa sociedade, o que se evidenciou de forma extraordinária durante as grandes enchentes que atingiram o nosso estado recentemente.

Para a família, Stahl será lembrado pela sua generosidade, amor ao próximo, resiliência e fé, principalmente nos momentos mais difíceis que enfrentou ao longo da vida.

"Te agradecemos por tudo que sempre fez por nós. Por sempre nos incentivar e acreditar mais em nós do que nós mesmos. Por enriquecer nossos dias com piadas e comidas gostosas. Por estar sempre pronto para tudo, seja uma viagem ou uma 'indiada'. Sabemos que logo estaremos juntos no céu. Obrigada por tudo", afirmaram familiares.