Morre, aos 56 anos, Laura Ullmann López, juíza de Tramandaí

Laura Ullmann López destacou-se pela justiça social, empatia e compromisso com a cidadania. Dicom / TJRS

Morreu em 10 de outubro, aos 56 anos, a juíza Laura Ullmann López, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Tramandaí, no Litoral Norte. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Ipiranga (SC), Laura iniciou sua carreira na magistratura em 1998, em Caçapava do Sul, na região da Campanha. Nomeada juíza de Direito substituta, destacou-se pela justiça social, empatia e compromisso com a cidadania.

Em 2004, foi transferida para a 1ª Vara Cível da Comarca de Tramandaí, no Litoral Norte, onde foi responsável por processos importantes de regularização fundiária, como o Projeto Terra – Você é dono do seu imóvel?. A iniciativa revolucionou o processo de regularização fundiária urbana no Estado e beneficiou mais de 3 mil pessoas, com 1.053 lotes urbanos regularizados.

O projeto, capitaneado por Laura, recebeu menção honrosa no Prêmio Conciliar é Legal, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e serviu de inspiração para a criação do Núcleo de Regularização Fundiária Urbana do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Além da regularização fundiária, Laura também liderou um programa voltado para garantir dignidade a pessoas falecidas sem recursos. Em outra frente, firmou parcerias entre o Judiciário, a Prefeitura de Tramandaí e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ampliando ações conjuntas voltadas à comunidade.

Na 1ª Vara Cível de Tramandaí, onde atuou até seus últimos dias, Laura deixou marcada sua trajetória de compromisso com a Justiça e com o bem comum.

Legado

Em nota, a Prefeitura de Tramandaí decretou luto oficial em reconhecimento à contribuição da juíza à comunidade. A administração destacou que ela "seguirá inspirando todos os que acreditam em uma sociedade mais justa, solidária e igualitária — valores que ela defendeu com paixão ao longo de toda a sua vida".

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), desembargador Alberto Delgado Neto, manifestou o seu profundo pesar e solidariedade aos familiares, amigos e colegas da magistrada.

— A juíza Laura foi uma magistrada exemplar, que dedicou a sua vida ao Direito e ao bem comum, fazendo justiça diretamente junto às comunidades, no atendimento às pessoas mais necessitadas. Ela sempre fazia o seu trabalho distribuindo sorrisos e transmitindo afeto e generosidade a todos que estavam ao seu lado — afirmou o presidente.