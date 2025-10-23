Geral

Luto no Direito
Notícia

Morre, aos 56 anos, Laura Ullmann López, juíza de Tramandaí

Com trajetória exemplar no Poder Judiciário gaúcho, a magistrada se destacou pela proximidade com as comunidades e pelo engajamento na defesa de causas sociais

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS