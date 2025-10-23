Moradores reclamam de falha na coleta de lixo em bairros de Alvorada

Moradores de Alvorada, na Região Metropolitana, relatam falha no recolhimento do lixo há quase uma semana. Sacos de resíduos se acumulam nas ruas dos bairros Porto Verde, Torotama e Americana. Segundo os moradores, a última coleta ocorreu na sexta-feira passada (17).

Em outros pontos da cidade, como o Jardim Algarve, o serviço chegou a ser realizado na segunda-feira, mas não houve recolhimento na quarta (22).

Para Fabiano de Oliveira Lopes, morador do bairro Torotama, o cheiro do resíduo acumulado é desagradável.

— Não tem mais onde colocar o lixo. Estamos tendo que deixar dentro de casa porque não cabe mais na lixeira — diz.

No limite entre os bairros Porto Verde e Jardim Algarve, Alisson Fernando Matos Rodrigues passa pelo mesmo problema.

— Eles não passam (para recolher o lixo), não atendem nossas necessidades. Os cachorros acabam rasgando os sacos, moradores de rua também, e fica esse monte de lixo na frente de casa — aponta.

Troca de empresas

De acordo com a prefeitura de Alvorada, o problema é causado pela transição entre as empresas responsáveis pela coleta. Após o encerramento do contrato com a Coleturb, a companhia Ecsam foi contratada para assumir o serviço. Em nota, o município informou que, nesse período, a empresa anterior deixou de cumprir o cronograma de coleta em alguns locais.

A Coleturb, por sua vez, afirma que o contrato terminou no dia 27 de setembro, mas que manteve o serviço até a última sexta-feira (17). Segundo Elisangela Amaral, gerente da empresa, a continuidade ocorreu em consideração aos contribuintes, já que a prefeitura demorou na habilitação da nova contratada emergencial.

A prefeitura de Alvorada informou que, embora o contrato com a Coleturb tenha se encerrado antes, o município ainda concluía trâmites técnicos e legais para a entrada da nova empresa, como inspeção dos caminhões, qualificação das equipes e emissão de documentos, o que atrasou o início dos trabalhos.

Segundo o Executivo, a própria Coleturb pediu para continuar temporariamente com o serviço a fim de organizar sua saída e finalizar as rescisões dos funcionários. A prefeitura autorizou essa prorrogação com pagamento indenizatório, conforme prevê a legislação para serviços essenciais e inadiáveis.

O contrato emergencial com a nova empresa foi firmado porque o município não estava satisfeito com a qualidade dos serviços prestados pela anterior. Ainda assim, a prefeitura afirma que a Coleturb deveria ter mantido o cronograma de coleta nos últimos dias, o que não ocorreu em alguns bairros.

A administração municipal garantiu que as equipes da nova empresa começaram a atuar nesta quarta-feira para normalizar a coleta em toda a cidade.