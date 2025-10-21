Moradores de três cidades participarão de simulado de evacuação de usina na Região Central

Direção afirma que não houve mudanças na estrutura da usina e que exercício faz parte do plano de segurança. Ronald Mendes / Agencia RBS

Moradores de três municípios da região central do Estado — Dona Francisca, Nova Palma e Agudo — participam, nesta quarta-feira (22), de um simulado de evacuação da Usina Hidrelétrica Dona Francisca. A atividade está marcada para às 10h e tem como objetivo testar estratégias de retirada da população que vive nas proximidades da usina.

O exercício envolve os residentes da chamada Zona de Autossalvamento, que abrange um raio de aproximadamente 10 quilômetros em torno da barragem. Durante o simulado, sirenes de alerta serão acionadas para orientar os moradores sobre os procedimentos de segurança.

De acordo com a direção da usina, não houve qualquer alteração nas condições de segurança da estrutura. O simulado faz parte do Plano de Ação de Emergência e não tem relação com as chuvas que atingiram o Estado nos últimos anos.