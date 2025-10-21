Geral

Prevenção
Notícia

Moradores de três cidades participarão de simulado de evacuação de usina na Região Central

Exercício ocorre nesta quarta-feira (22) e envolve comunidades em Dona Francisca, Nova Palma e Agudo, dentro da área próxima à barragem

Tayline Manganeli

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS