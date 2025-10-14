Brasil teve horário de verão vigente durante 88 anos. Mateus Bruxel / Agência RBS

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira (14), em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, que o governo federal está "completamente seguro" de que o país não precisará retomar o horário de verão neste ano.

— O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reúne mensalmente para discutir a segurança energética nacional e a modicidade tarifária (princípio que garante cobrança de tarifas justas). Chegamos à conclusão que, graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano — explicou o ministro.

Ele afirmou que, caso houvesse necessidade, não haveria problema em implementar a medida para redução do gasto de energia.

— O que não pode é faltar energia para o povo brasileiro. Por isso, teríamos coragem completa e absoluta, caso fosse necessário, independentemente das opiniões e das controvérsias sobre o horário de verão, de implementá-lo — declarou.

O ministro destacou que o Brasil produz muita energia, sobretudo energia renovável, que é intermitente, e a longo prazo, as matrizes são mais propensas a apagões. Por isso, ele afirmou que ainda neste ano, um leilão de baterias, que armazenam a carga produzida por vento e energia solar, será lançado.