Governo cria nova classificação indicativa, de seis anos, para produtos audiovisuais e aplicativos

Anúncio foi realizado por Lewandowski durante evento do Ministério da Justiça. Valter Campanato / Agência Brasil / Divulgação

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou nesta quarta-feira (15) uma portaria que cria uma nova faixa etária indicativa a produtos audiovisuais e a aplicativos de celular. A nova regra prevê o idade mínima de seis anos para que crianças tenham acesso aos conteúdos.

O anúncio ocorreu durante o evento "Proteção Integral de Crianças e Adolescentes na Justiça e Segurança Pública", transmitido ao vivo no YouTube do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Lewandowski destacou a lei sancionada há cerca de um mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecida como ECA Digital, que prevê mecanismos para combater conteúdos de exploração sexual infantojuvenil nas redes e cria regulações para o uso de plataformas e jogos online por crianças e adolescentes:

— Hoje, aqui no Palácio da Justiça, damos um passo importante para a consolidação dessa nova lei (ECA Digital) com a assinatura da portaria de classificação indicativa. Estamos criando uma nova faixa de classificação correspondente a "não recomendado para menores de seis anos", reforçando a proteção à primeira infância, etapa essencial para o desenvolvimento da pessoa humana — disse o ministro.

De acordo com Lewandowski, a política pública de classificação indicativa "é uma das mais importantes camadas de proteção nos ambientes digitais, porque informa as famílias se o conteúdo que está sendo veiculado é seguro":

— A portaria que assinamos neste dia 15 de outubro é especialmente inovadora ao incluir a chamada interatividade digital. Hoje a classificação indicativa se baseia apenas em conteúdos que contenham sexo, nudez, drogas e violência, mas, a partir de agora, serão avaliados riscos presentes em jogos eletrônicos e aplicativos de toda espécie. Será averiguado, por exemplo, a possibilidade de contato com adultos desconhecidos, as compras online não autorizadas e as interações potencialmente perigosas com agentes de inteligência artificial.

Lei da Adultização

A mudança ocorre no âmbito da "Lei da Adultização". De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), o texto foi apresentado em dezembro de 2024, mas ganhou força após a denúncia de Felca, no dia 6 de agosto deste ano. Com a repercussão, o PL foi rapidamente aprovado na Câmara e teve a sua versão final aprovada no Senado no dia 27 do mesmo mês.

Com 16 capítulos e 41 artigos, o texto obriga as plataformas digitais a tomarem medidas "razoáveis" para prevenir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos ilegais ou considerados impróprios para essas faixas etárias, como: