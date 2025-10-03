Metanol pode ter sido utilizado para higienizar garrafas em fábricas clandestinas, indica Polícia Civil de SP

Produto foi identificado em bebidas recolhidas pela Vigilância Sanitária paulista. Yasin AKGUL / AFP

A disparada no número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Brasil pode estar relacionada à higienização de garrafas de bebidas. A principal linha de investigação da Polícia Civil de São Paulo analisa se o produto foi utilizado para desinfetar as garrafas.

Após a notificação dos primeiros casos de intoxicação pelo produto na última semana, a polícia abriu inquérito e identificou diferentes fábricas clandestinas de bebidas. Nestes estabelecimentos, o metanol estaria sendo utilizado como produto de higiene nas garrafas, antes do envasamento, conforme o g1.

Apesar disso, as autoridades ainda não identificaram a origem da substância e também não obtiveram informações sobre os responsáveis pelo esquema clandestino de produção de bebidas falsas.

Com mais de mil garrafas de bebidas recolhidas pela Vigilância Sanitária até quinta-feira (2), o Instituto de Criminalística de São Paulo anunciou, nesta sexta (3), uma força-tarefa para analisar possíveis adulterações nos produtos.

Ao menos 250 já foram encaminhadas ao instituto, com 10 já periciadas – sendo que em duas foi constatada a presença de metanol.