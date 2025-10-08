Metanol foi adicionado em garrafas de bebidas apreendidas em São Paulo, indica perícia

Casos de intoxicação por metanol no Brasil dispararam no fim de setembro. kittisak / adobe.stock.com

O Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo constatou a presença de metanol acima dos níveis permitidos em garrafas de destilados apreendidas na capital paulista. Em nota divulgada na terça-feira (7), o órgão afirma que o produto foi adicionado nas bebidas e não faz parte de processos de destilação natural. As informações são do g1.

"Pode-se afirmar, até o momento, e de acordo com as concentrações encontradas, que o metanol foi adicionado, não sendo, portanto, produto de destilação natural", diz trecho da nota.

Os resultados são referentes a "dois grupos de produtos periciados". Apesar disso, o Instituto não revelou a quantidade de garrafas analisadas, os tipos de bebidas e nem onde os produtos foram apreendidos.

O governo de São Paulo informou que 16 mil garrafas de bebidas haviam sido apreendidas até o dia 29 de setembro. Até terça-feira, 18 casos de intoxicação por metanol foram confirmados no Estado de São Paulo, enquanto outros 158 seguem em investigação e 38 foram descartados.

Também foram confirmadas três mortes em razão da intoxicação após o consumo de bebidas adulteradas. Outras sete seguem em investigação.

Situação no RS

O Rio Grande do Sul confirmou o primeiro caso de intoxicação por metanol nesta quarta-feira (8). Trata-se de um homem, de 42 anos, que teria sido contaminado em São Paulo.