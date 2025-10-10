Geral

Fome no RS
Notícia

Número de gaúchos em situação de insegurança alimentar cai 22%, aponta IBGE

Pesquisa apresentou melhora em relação aos dados de 2023, mas 1,7 milhão de pessoas ainda não têm certeza do que vão comer na próxima refeição

Beatriz Coan

