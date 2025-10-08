Geral

Governo federal
Notícia

Lula sanciona aumento de pena por venda de bebida alcoólica a crianças e adolescentes

A pena atual de detenção, que varia de dois a quatro anos, passa a ser aumentada de um terço até a metade caso a substância seja efetivamente consumida 

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS