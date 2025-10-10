Judiciário do RS cria central de atendimento que reúne serviços de diferentes tribunais em um só lugar

CAP 360º funciona no 2º andar do edifício-sede do Tribunal de Justiça. Camila Domingues / Especial

Para aproximar e esclarecer à população sobre os diferentes serviços do Judiciário, bem como viabilizar o acompanhamento de processos, foi inaugurado na quinta-feira (9), a Central de Atendimento ao Público – CAP 360º.

O espaço fica no segundo andar do edifício-sede do Tribunal de Justiça em Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, 1.565. O atendimento é das 12h às 19h.

A iniciativa propõe que qualquer pessoa possa encaminhar solicitações, realizar consultas e esclarecer dúvidas sobre as atividades desenvolvidas pelos Tribunais sediados no Estado (TJ, TRF-4, TRT-4 e TRE) em só lugar.

A CAP 360º conta com equipe de servidores treinados e capacitados para o atendimento e foi planejado para aliar tecnologia e acessibilidade promovendo a interlocução das esferas judiciárias.

O presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Alberto Delgado Neto, enfatizou a produtividade do Judiciário gaúcho, demonstrado em recente levantamento do Justiça em números, no qual o TJ do Rio Grande do Sul figurou, em 2024, como o Tribunal Estadual mais demandado do país, com 178 casos novos a cada mil habitantes:

Atendimento ocorre das 12h às 19h. Eduardo Nichele / DICOM-TJRS

— Isto demonstra a confiança da população no Poder Judiciário gaúcho e esta Central é mais uma iniciativa feita justamente para melhorar o atendimento da sociedade, que reconhece o trabalho dos magistrados, servidores e estagiários — enfatizou.

Saiba o serviço de cada Tribunal oferece

TJ - Consulta a processos e inquéritos, atendimento aos advogados, esclarecimentos de dúvidas sobre os sistemas, auxílio no peticionamento eletrônico, emissão de certidões, consulta de precatórios, emissão de guia de custas finais e dúvidas gerais sobre o funcionamento da Justiça Estadual;

TRE - Encaminhamento para a emissão de títulos eleitorais, certidões de quitação eleitorais, de crimes eleitorais e negativa de alistamento, bem como atualização de dados cadastrais e declarações, além da quitação de multas e justificativas de ausência nas eleições;

TRT - Consultas processuais em que o usuário possua o número do processo. Caso ele não tenha, a equipe da CAP efetuará uma chamada de vídeo para o balcão virtual do TRT. Também serão emitidas certidões de ações trabalhistas, por meio do número CNPJ, CPF ou nome completo;

Justiça Federal - Consulta processual por nome, CPF ou CNPJ da parte, constando informações públicas, como despachos e sentenças.

