Instituto Dunga entrega casas para famílias atingidas pela enchente de 2024 no Vale do Rio Pardo

Casas têm 33 metros quadrados, com sala, dois quartos e banheiro. Instituto Dunga / Divulgação

Famílias atingidas pela enchente do ano passado em Candelária, no Vale do Rio Pardo, receberam nesta segunda-feira (13) as chaves de casas novas. São 34 imóveis de madeira pré-fabricados.

O município foi um dos primeiros afetados pela tragédia de 2024. As casas têm 33 metros quadrados, com sala, dois quartos e banheiro. A ação é coordenada pelo Instituto Dunga, com apoio de outros nomes do futebol e empresários.

O terreno, no bairro Rincão Comprido, foi doado pela prefeitura. O poder público ficou responsável pela colocação de postes de energia, instalação de rede de esgoto e obras viárias. Segundo o capitão do tetra, o projeto em Candelária será ainda complementado pela construção de uma pracinha com academia ao ar livre, com o apoio do Ministério Público.

— Todo mundo colabora. A gente vai lá e planta a semente para mostrar às pessoas como se pode fazer. Para que elas voltem a ter uma casa e voltem a ter uma vida, ter uma esperança — destaca o ex-jogador e ex-técnico.

Conforme balanço do Instituto Dunga, 238 casas foram entregues a famílias de baixa renda atingidas pela enchente em 22 municípios gaúchos. Além disso, mais de 500 casas foram mobiliadas e outras 80 receberam doações de materiais de construção para consertos, como telhas, cimento e piso.

Outros municípios estão na fila para receber novas casas. Dunga cita São Leopoldo e Portão, mas evita adiantar detalhes:

— Se falar antes, tem gente que bota uma pedrinha no caminho pra dificultar. Então, depois que tá pronto, a gente entrega e divulga. Mas a gente tem condições de ajudar muito mais pessoas. Temos uma lista de espera.