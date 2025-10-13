Geral

Recomeço
Notícia

Instituto Dunga entrega casas para famílias atingidas pela enchente de 2024 no Vale do Rio Pardo

Trinta e quatro residências de madeira foram instaladas em Candelária. Chaves foram dadas a moradores nesta segunda-feira (13)

Paulo Rocha

