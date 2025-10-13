Geral

Iniciativa do Ministério Público vai auxiliar famílias de crianças e adolescentes órfãos no Rio Grande do Sul

Projeto Travessia será lançado em novembro e prevê apoio a menores de 18 anos em situação de orfandade decorrente de feminicídios, eventos climáticos extremos e da pandemia

Pâmela Rubin Matge

