Incêndio de grandes proporções atinge empresa em Uruguaiana

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, na noite desta segunda-feira (20). Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 21h no galpão localizado no bairro Santo Inácio.

As chamas foram controladas três horas depois, um pouco antes da meia-noite. Foram utilizados aproximadamente 15 mil litros de água.

Ainda segundo os bombeiros, a estrutura colapsou, e parte da laje e do telhado caíram. Ninguém ficou ferido, já que os funcionários já haviam deixado o local quando o fogo começou.