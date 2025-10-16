Geral

Vale do Sinos
Notícia

Incêndio atinge galpão de empresa de materiais sintéticos em São Leopoldo

Fogo foi controlado por volta das 7h30min e pode ter iniciado devido a um curto-circuito na rede elétrica. Ninguém se feriu

Leandro Rodrigues

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS