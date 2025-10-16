Incêndio atinge galpão de empresa de materiais sintéticos em São Leopoldo

Coluna de fumaça em empresa de São Leopoldo chegou a cerca de 10 metros de altura. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Um incêndio atingiu um galpão de uma empresa de matéria-prima plástica e de borracha na manhã desta quinta-feira (16) em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O local fica na divisa entre o bairro Sharlau e o Arroio da Manteiga. O fogo foi controlado por volta das 7h30min.

A coluna de fumaça provocada pelo incêndio alcançou aproximadamente 10 metros de altura. As chamas teriam iniciado por volta das 4h, segundo relatos de testemunhas.

Conforme a empresa Produbor informou em nota, o fogo pode ter iniciado devido a um curto-circuito na rede elétrica. Os materiais atingidos estavam em estoque "para reprocesso".

O incêndio aconteceu em região industrial da cidade e não há residências próximas ao local do fogo. Também não há registro de feridos.

Pelo menos cinco caminhões do Corpo de Bombeiros comparecem ao local para conter o incêndio, com atuação de mais de 10 agentes.

O que diz a empresa