Incêndio atinge empresa de ônibus em Viamão

Empresa fica na Avenida Bento Gonçalves, no centro da cidade. Corpo de Bombeiros Militar / Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu a empresa de ônibus Viamão, na cidade de Viamão, na Região Metropolitana, na noite desta terça-feira (7).

A empresa emitiu uma nota (leia a íntegra abaixo) em que diz que o fogo afetou "parte do setor administrativo e alguns veículos que estavam estacionados no local". A Viamão também informou que a operação seguirá normalmente nesta quarta-feira (8).

Funcionários inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico. Não há registros de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro ônibus, uma viatura da Brigada Militar e um carro foram queimados. A empresa informou à reportagem que as causas do incêndio são desconhecidas.

Conforme os bombeiros, que foram acionados por volta das 21h para atender a ocorrência, quatro caminhões foram deslocados para combater as chamas. A empresa fica na Avenida Bento Gonçalves, no centro da cidade.

Nota da empresa Viamão