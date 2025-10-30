Incêndio atinge abrigo de 300 animais resgatados e vítimas de maus-tratos em Eldorado do Sul

Propriedade acolhe cães, gatos, porcos, vacas, cavalos, ovelhas e aves. Reprodução / Santuário Voz Animal

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Santuário Voz Animal, instituição que abriga 300 animais resgatados e vítimas de maus-tratos, em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, na madrugada desta quinta-feira (30). O fogo teria sido provocado por uma pane no sistema elétrico.

Localizada na zona rural, a propriedade acolhe cães, gatos, porcos, vacas, cavalos, ovelhas e aves de diferentes espécies. De acordo com a entidade, a área atingida abriga animais idosos e debilitados.

— Até onde a gente conseguiu verificar, todos os animais que ficavam na sede, no entorno da casa, estão bem, só que agora eles perderam o abrigo, então a gente teve que improvisar nos bretes de entrada. Vamos ter que esticar umas lonas, improvisar uns canis — explicou Fernando Antunes, um dos responsáveis pelo espaço.

Residência também foi atingida pelas chamas. Bombeiros Voluntários Parque Eldorado / Divulgação

A ocorrência foi atendida pela equipe dos bombeiros voluntários da localidade de Parque Eldorado e contou com o apoio dos bombeiros militares de Guaíba para rescaldo das chamas.

Um idoso acamado precisou ser retirado às pressas, pois o fogo já havia se alastrado e atingido a parte interna da residência. Ele foi atendido por uma equipe da ambulância de uma unidade básica de saúde.

Leia Mais Enfermeiro acusado de causar incêndio que matou médico em Erechim é julgado nesta quinta-feira

A propriedade está sem energia elétrica e água. Pelas redes sociais, os responsáveis pelo espaço pediram a ajuda de voluntários.

— Felizmente, todos os animais estão seguros. Porém, precisamos de vocês. Teremos que reconstruir a casa do zero. Precisamos de mão de obra, casinhas, cobertores — complementou Fernando.

O Santuário Voz Animal é uma instituição sem fins lucrativos. O apadrinhamento é a principal fonte de recursos do local e ajuda a garantir a alimentação, manutenção dos espaços, medicamentos e cuidados veterinários.