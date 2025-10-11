Identificado paciente que morreu em incêndio na UPA de São Leopoldo

Causas das chamas ainda serão apuradas. Corpo de Bombeiro / Divulgação

O paciente que morreu após um incêndio em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Leopoldo foi identificado como Gerson D'Avila, de 63 anos. A informação foi confirmada pela prefeitura na manhã deste sábado (11).

O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (10), na Unidade de Pronto Atendimento Scharlau. O homem estava internado em um leito de isolamento, na sala de psiquiatria, quando iniciou o fogo no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o paciente. Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu e morreu. Os demais pacientes e familiares que estavam na unidade foram retirados do local sem ferimentos.

As causas das chamas serão apuradas pela perícia nos próximos 30 dias. Segundo a prefeitura, Bombeiros e Defesa Civil anteciparam que a origem do fogo não foi estrutural.