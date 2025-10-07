Homem que desapareceu enquanto pescava no Rio dos Sinos é encontrado morto em São Leopoldo

Resgate contou com apoio dos bombeiros e da Marinha. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Foi localizado na tarde desta segunda-feira (6) o homem que estava desaparecido no Rio dos Sinos, após sair para pescar em São Leopoldo. A vítima, encontrada sem vida, foi identificada como Rosemildo Garcia dos Santos, 52 anos.

As buscas por Santos tiveram início por volta das 16h de domingo (5), após a embarcação dele ser encontrada à deriva, nas proximidades da Rua da Praia.

Conforme o Corpo de Bombeiros de São Leopoldo, familiares de Santos entraram em contato para informar que o homem estava na região e, por isso, suspeitava do desaparecimento.

Com ajuda de mergulhadores e de equipes da Marinha, o corpo foi localizado por volta das 17h desta segunda, a cerca de 300 metros da ponte férrea da cidade, a aproximadamente a quatro metros abaixo d'água.

Os familiares realizaram o reconhecimento do homem e indicaram que ele costumava frequentar a área para pescar.