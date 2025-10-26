Helicóptero cai em tanque de pesca no interior de São Paulo

Um helicóptero caiu na tarde deste domingo (26) em um tanque de um pesqueiro em São Roque, no interior de São Paulo. Dentro da aeronave estavam o piloto e um passageiro, que não sofreram ferimentos graves. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o g1, quando as equipes chegaram ao local, o piloto e o passageiro já haviam sido retirados da água com a ajuda de um barco.

O piloto sofreu apenas escoriações em uma das mãos, enquanto o outro ocupante saiu ileso.

O acidente aconteceu a cerca de 300 metros de um heliponto. A aeronave havia decolado de Jundiaí e, por motivos ainda desconhecidos, caiu no pesqueiro, localizado na Estrada do Vinho — uma das áreas turísticas mais conhecidas de São Roque.