Grupo RBS lança nova fase do movimento "Pra cima, Rio Grande"

Lançado em 2024 pelo Grupo RBS, o movimento "Pra cima, Rio Grande" nasceu como resposta ao maior desafio coletivo da história recente do Estado: a reconstrução após a enchente de maio. De lá para cá, o movimento evoluiu de uma mobilização solidária para uma plataforma permanente de engajamento e diálogo sobre o futuro do Rio Grande do Sul.

A partir de 28 de outubro, o "Pra cima, Rio Grande" inicia uma nova etapa. Depois de estimular a reconstrução e resgatar o orgulho e a confiança dos gaúchos, o foco agora se volta para temas estruturais do desenvolvimento — com ênfase em cinco trilhas de conteúdo: Cidades e Soluções; Educação; Consumo; Empreendedorismo; Governança.

Nesta fase, o movimento ganha o reforço de três importantes parceiros: Marcopolo, Aegea e Be8, empresas que compartilham o compromisso com o avanço econômico e social do Estado. Juntas, elas somam suas visões e experiências à RBS na cocriação de conteúdos multiplataforma, que vão inspirar a reflexão e propor caminhos concretos para o crescimento do Rio Grande do Sul.

— Esta nova fase do "Pra cima, Rio Grande" traduz o sentido mais profundo do que entendemos por responsabilidade coletiva. Não se trata apenas de contar boas histórias, mas de reunir forças para transformar realidades. A reconstrução nos ensinou que o desenvolvimento sustentável nasce da cooperação. Ao lado de parceiros como Marcopolo, Aegea e Be8, reafirmamos o compromisso de olhar para o futuro com lucidez, coragem e ação — destaca Marta Gleich, diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS.

Inspirado também pelos aprendizados do projeto Retoma RS (2024–2025), o movimento amplia conteúdos com foco em práticas ESG, inovação e seu impacto para a sociedade e para o desenvolvimento sustentável, reconhecendo o papel estratégico das empresas e instituições na construção de um Rio Grande do Sul mais próspero e resiliente.

Com caráter multiplataforma, os conteúdos do "Pra cima, Rio Grande" serão veiculados em Zero Hora, GZH, rádio Gaúcha e RBS TV, com formatos diversos — videocasts, painéis com transmissão online, séries especiais e um caderno trimestral dedicado às agendas do desenvolvimento. O jornalista Rodrigo Lopes será o embaixador desta nova etapa do movimento.

Um dos pilares da iniciativa, o Painel da Reconstrução — ferramenta de GZH criada no início do movimento — continuará ativo, acompanhando o uso das verbas públicas e o andamento dos projetos de recuperação do Estado.