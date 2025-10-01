Grupo RBS anuncia reforço de presença e conexão com o Vale do Sinos  

Lançamento ocorreu na terça-feira, em Novo Hamburgo. Jeferson Teles

Fortalecendo a conexão com a região metropolitana, o Grupo RBS anuncia a ampliação da atuação no Vale do Sinos. O lançamento da novidade à região foi feito nesta terça-feira (30), em Novo Hamburgo, em um almoço que contou com autoridades e parceiros.

A proposta é reforçar o investimento em conteúdo hiperlocal, valorizando o Vale do Sinos e suas potencialidades. Uma equipe comercial e editorial passa a atuar de forma mais efetiva, dando visibilidade aos mais diferentes temas da região, como economia, cotidiano, política, cultura e segurança. Os conteúdos produzidos pela repórter Júlia Taube serão veiculados na programação da RBS TV, Rádio Gaúcha e publicados em GZH. André Macedo passa a ser a referência na atuação comercial.

O movimento integra um projeto estratégico da empresa, que objetiva ampliar a conexão com comunidades e mercados por todo o Rio Grande do Sul, do qual faz parte a expansão de GZH para o interior do Estado, iniciado com o lançamento de GZH Passo Fundo, em 2023. Em junho deste ano, o Grupo RBS também reforçou sua presença na Região das Hortênsias, com a contratação de equipe editorial e comercial. O mesmo movimento também acontece, agora, no Vale do Taquari, com a ampliação da equipe de jornalismo em Lajeado.