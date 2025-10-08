Governo manda plataformas suspenderem venda de destilados como reação à crise de metanol

Também foi determinada a interrupção de anúncios de lacres, tampas, selos, e mais. Andréa Graiz / Agencia RBS

As plataformas Shopee, Enjoei, Mercado Livre, Amazon Brasil, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, Zé Delivery e Carrefour foram notificadas, nesta quarta-feira (8), para interromper a venda de bebidas destiladas.

Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), responsável pela notificação, as empresas terão que suspender, de forma temporária, a comercialização e os anúncios relacionados a esse tipo de produto.

As plataformas terão 24 horas, a partir da notificação, para informar à Senacon as providências adotadas e detalhar as ações de controle e segurança implementadas. As informações são do jornal O Globo.

Também foi determinada a interrupção de anúncios de lacres, tampas, selos e garrafas não colecionáveis — geralmente usados em esquemas de falsificação.