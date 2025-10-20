Governo gaúcho tenta atrair investimento de R$7 bilhões em inovação

Evento reuniu empresários e investidores interessados no ambiente de negócios do RS. Divulgação / Invest RS

Em um pouco mais de 100 páginas, o governo estadual reuniu 50 oportunidades que somam R$ 7 bilhões em investimento em inovação no Rio Grande do Sul e apresentou o material em evento próprio em São Paulo. O lançamento aconteceu na segunda-feira (20) para investidores e empresas interessadas em fazer parte do ecossistema de inovação gaúcho.

O material digital, chamado como Book de Oportunidades e Investimentos em Inovação, foi desenvolvido em parceria com a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação (Reginp) e apresentado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) e a agência de desenvolvimento do RS, a Invest RS. Nele estão mapeadas a estrutura e a capacidade do mercado de inovação do estado.

A seleção traz oportunidades de investimento em 43 empresas e demonstra o potencial de formação de mão de obra especializada, com 1.151 bolsas para formação em carreiras técnicas. Além disso, apresenta mais de 300 mil metros quadrados de áreas para instalação de empreendimentos no RS.

— O avanço da inovação no Rio Grande do Sul se deve principalmente ao nosso ecossistema fortalecido, e também com base nos talentos que temos e nos investimentos que estamos fazendo nesse setor. E todas essas oportunidades estão sendo destacadas neste evento hoje, comenta Simone Stülp, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia.