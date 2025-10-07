Fundador da LBV, José Paiva Netto, morre aos 84 anos

José Paiva Netto era reconhecido por sua atuação nas áreas social e educacional. Reprodução @lbvbrasil / Instagram

O fundador e presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), José Paiva Netto, morreu nesta terça-feira (7), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela instituição através das redes sociais, mas a causa da morte não foi divulgada.

Reconhecido por sua atuação nas áreas social e educacional, ele também foi jornalista, escritor, radialista, compositor e educador.

À frente da LBV por décadas, Paiva Netto consolidou a instituição como um dos maiores movimentos humanitários do mundo, com projetos voltados à assistência social, educação e comunicação para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com uma proposta pedagógica que unia valores espirituais e formação cidadã, desenvolveu a Pedagogia do Afeto e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que propõem integrar razão e sentimento no processo de aprendizagem.

Leia Mais Morre Vera Jarach, referência das Mães da Praça de Maio

Durante sua gestão, a LBV passou a ter papel de destaque na Organização das Nações Unidas (ONU), mantendo status consultivo há mais de 30 anos. Em 2000, Paiva Netto criou o Fórum Mundial Espírito e Ciência, com o objetivo de aproximar o saber científico das tradições espirituais.

Em 1989, fundou o Templo da Boa Vontade, em Brasília. O monumento ecumênico se tornou um dos principais pontos de peregrinação da capital federal e foi eleito uma das Sete Maravilhas da cidade.

Autor de diversas obras traduzidas para mais de 25 idiomas e publicadas também em braile, Paiva Netto foi um dos principais divulgadores do Evangelho-Apocalipse. Seus livros ultrapassaram a marca de 10 milhões de exemplares vendidos. Ele também colaborou com veículos como Folha de S.Paulo, Jornal de Brasília, A Tarde e revista Manchete.

Ao longo da carreira, recebeu diversas condecorações, entre elas a Medalha do 1º Centenário da Academia Brasileira de Letras, a Ordem do Rio Branco, a Ordem do Mérito Aeronáutico (grau de Comendador) e a Medalha do Pacificador, concedida pelo Exército Brasileiro.

A LBV informou que as homenagens ao educador serão realizadas nesta quarta-feira (8), em São Paulo, em cerimônia aberta ao público. O local ainda será definido.