Fim da obrigatoriedade de autoescola: quais as  expectativas de quem tenta tirar a CNH diante da proposta do governo

Projeto estima reduzir em até 80% os custos do processo, que hoje varia entre R$ 3 mil e R$ 4 mil. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A possibilidade do fim da obrigatoriedade de aulas de autoescola para se obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deixa em alerta quem almeja conquistar a licença para dirigir — sejam aqueles que já começaram o processo e estão prestes a perdero prazo de conclusão, o que implicaria em novos gastos, ou quem ainda não deu início por falta de dinheiro para arcar com os custos.

O projeto recebeu o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (1º) para prosseguir a discussão.

para prosseguir a discussão. O Ministério dos Transporte prepara uma audiência pública para debater o tema.

A convocação será feita nesta quinta-feira (2) e terá duração de 30 dias, segundo a Folha de S. Paulo.

O principal argumento do governo federal é tornar o acesso ao documento mais acessível.

Inspirado em modelos internacionais, o projeto estima reduzir em até 80% os custos do processo, que hoje varia entre R$ 3 mil e R$ 4 mil.

Eventual confirmação do baratamento da carteira pode ser decisiva para a secretária Leila Britto, 47 anos. Ela conta que estava no meio do processo de habilitação, mas se desmotivou com reprovações e gastos extras, e acabou interrompendo o plano de se tornar motorista habilitada. Com a possibilidade de mudança, cogita retomar o sonho:

Eu tinha minhas economias, estava juntando para comprar um carrinho. Gastei tudo. Toda vez que eu ia lá e rodava, tinha que pagar aluguel do carro e a taxa do Detran. Então, já gastei tudo o que tinha para gastar, daí fiquei sem esperança e desanimei. LEILA BRITTO Secretária

Leia Mais Rosane de Oliveira: Lula flerta com o populismo ao abrir caminho para o fim das autoescolas

Leila conta que perdeu o prazo de um ano para realizar as aulas e provas. Ela acredita que, se o gasto não fosse tão alto para sua condição, poderia passar no exame e usar o carro para desempenhar as tarefas da rotina.

— Eu dirijo e já faz tempo. Só que que agora acabou o dinheiro e meu prazo para tirar a carteira. Mas vai ser uma boa mesmo (o fim das aulas obrigatórias), porque está tão difícil. Muitas pessoas que gostariam de ter a carteira e isso vai ajudar muitas famílias. Em muitos empregos, é fundamental ter a habilitação — destaca Leila.

A diarista Ynnaê Costa Hoffmann, 27, também perdeu o prazo para conclusão após ter rodado duas vezes. Ela relata que teve dificuldade de conciliar a agenda de trabalho com as aulas práticas com o instrutor de preferência e também elencou a falta de orçamento como um fator decisivo.

— Eu não consegui fazer por conta de dinheiro mesmo, porque tinha que pagar mais aula, e tudo é muito caro. Hoje em dia, tu pagas duas, três aulas, e dá quase R$ 400, mais a prova. Acaba virando um valor alto — diz a aluna, que calcula já ter investido cerca de R$ 3 mil no processo e avalia ter que desembolsar mais para voltar.

Mesmo concordando com a proposta de retirada de obrigatoriedade das aulas discutida pelo governo, Ynnaê quer seguir treinando no Centro de Formação de Condutores (CFC).

Eu andei com meu marido, com meu vô, com meu pai, só que não é a mesma coisa de estar sendo ensinada por alguém que faz isso. Acho que não deve ser obrigatório fazer as 20 aulas. Eu poderia escolher o tanto de aulas que quero fazer. Essa obrigatoriedade que acaba sendo muito pesado. YNNAÊ COSTA HOFFMANN Diarista

Ainda em tempo de realizar os exames práticos, o jornalista Guilherme Engelke, 32, diz que não pretende esperar nenhuma mudança e quer seguir o processo no formato atual. Apesar de ter reprovado nas primeiras tentativas, ele planeja fazer mais aulas e marcar uma nova prova.

— Para mim não vai afetar tanto. As aulas (obrigatórias) eu já fiz. As provas ainda vão ser obrigatórias, então, de qualquer maneira, isso não mudaria minha situação no momento — avalia.

O jornalista avalia que é preciso tornar as taxas mais acessíveis e também acha que não deveria haver um número mínimo de aulas exigido. Para ele, o CFC permanece sendo importante por oferecer melhor preparação para a avaliação.

— A gente está acostumado a ver as pessoas dirigindo no trânsito real, e muitas coisas não são feitas no dia a dia mas são cobradas no exame. Então, acho que as aulas são importantes, para que a gente pratique e consiga passar — observa.

Leia Mais Sem autoescola obrigatória para CNH: veja como é o modelo adotado em outros países para tirar a carteira de motorista

O que muda

Se for adotada, a mudança afetará diretamente milhões de brasileiros que não conseguem tirar a habilitação por motivos financeiros — atualmente, estima-se que cerca de 20 milhões dirijam sem carteira.

No novo modelo, se confirmado, o cidadão não será mais obrigado a fazer aulas teóricas e práticas em centros de formação de condutores (CFCs).

em centros de formação de condutores (CFCs). O conteúdo teórico será disponibilizado gratuitamente pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e poderá ser estudado a distância ou em escolas públicas de trânsito.

Após essa etapa, o candidato agenda a prova teórica no Detran e, se for aprovado, realiza o exame prático — também sem exigência de aulas.

A prática poderá ser feita com instrutores autônomos credenciados pelos Detrans, com uso de carro próprio ou do profissional. Os instrutores serão identificados digitalmente e os veículos precisarão conter sinalização visível, como um ímã com o aviso de "condutor aprendiz".

credenciados pelos Detrans, com uso de carro próprio ou do profissional. Os instrutores serão identificados digitalmente e os veículos precisarão conter sinalização visível, como um ímã com o aviso de "condutor aprendiz". Inicialmente, a proposta abrangeria apenas as categorias A e B. Caso aprovada, o plano é expandir para motoristas profissionais (categorias C, D e E), o que poderia ajudar a reduzir o déficit de caminhoneiros e operadores de máquinas.

O que acontece com as autoescolas?

Apesar da flexibilização, os CFCs não deixam de existir. Eles poderão continuar oferecendo aulas para quem preferir a formação tradicional, competindo com os instrutores independentes. Segundo o governo, isso cria um mercado mais competitivo e com foco em qualidade, personalização e preço justo.

Leia Mais CNH sem autoescola: por que especialistas em segurança no trânsito são contra a proposta

CFCs falam em retrocesso

Pelo lado dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), o presidente do SindiCFC/RS, Vilnei Pinheiro Sessim, condena o fim da obrigatoriedade das aulas e vê com preocupação os riscos que isso pode oferecer ao trânsito.

Seria um retrocesso se uma medida desta fosse inclusive abraçada pela sociedade. Não podemos esquecer que, no Brasil, em 2024, perdemos exatamente 24 mil vítimas de sinistro de trânsito. Então, não é precarizando a formação que nós vamos chegar a um patamar de melhoria. VILNEI PINHEIRO SESSIM Presidente do SindiCFC/RS

Sessim destaca que é preciso entender a diferença entre ter um documento de habilitação, que, segundo ele é um papel, e saber conduzir um veículo.

— O condutor aprende através do instrutor prático, que está ali do lado, preparado para fazer isso, e também aprende a se comportar no trânsito através do curso teórico de formação — finaliza.

Como é hoje x como pode ficar

Modelo atual

Avaliação psicológica e exame médico

45h de aula teórica em autoescola

Exame teórico

20h de aula prática em autoescola

Exame prático de direção

A proposta