Figuras históricas, música, esporte, reforma e política: a semana em fotos

O restaurador Normélio Brill em seu espaço. Jeff Botega / Agencia RBS

O retrato do marceneiro e restaurador Normélio Brill, especialista em dar nova vida a móveis antigos, foi personagem de uma reportagem publicada no dia 23 de outubro em GZH.

Em seu espaço, que reúne loja, antiquário e oficina de marcenaria, ele combina técnica e sensibilidade para preservar histórias através da madeira. O retrato é de Jefferson Botega.

Julio Reny é referência histórica do cenário musical do Rio Grande do Sul. Jeff Botega / Agencia RBS

Julio Reny é uma das figuras mais emblemáticas do rock gaúcho. Em dificuldades financeiras, o porto-alegrense decidiu colocar à venda seu único violão. A foto também é de Jefferson Botega.

Chefin se apresenta no 11º Rap in Cena. André Ávila / Agencia RBS

A 11ª edição do festival de música Rap in Cena movimentou Porto Alegre. Realizado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, o evento reuniu 32 artistas no palco principal e outros 10 DJs no lounge.

Na foto de André Ávila, o rapper Chefin.

Triunfo colorado passou pelos pés do atacante. Renan Mattos / Agencia RBS

O jogador colombiano Johan Carbonero celebra a assistência para o gol de Bruno Henrique na vitória do Inter por 2 a 0 frente ao Sport Recife, no Beira-Rio, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série A.

O registro é de Renan Mattos.

Susan e Paulo Stone treinam na Redenção, em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Susan Stone e o filho Paulo Stone durante treino de corrida no Parque Farroupilha (Redenção).

A reportagem pelas lentes de Mateus Bruxel aborda pais e filhos que praticam exercícios juntos.

Os avanços das obras no tradicional espaço cultural do Centro Histórico de Porto Alegre agora chegam a parte superior da estrutura. Renan Mattos / Agencia RBS

As obras de revitalização avançam no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. O teto e o histórico lustre do local são as próximas etapas das obras.

As intervenções na estrutura do prédio são a maior ação de reforma desde 1984.

A foto é de Renan Mattos.

Vereadores votaram a concessão parcial dos serviços do DMAE. André Ávila / Agencia RBS