Figuras históricas, música, esporte, reforma e política: a semana em fotos

O retrato do marceneiro e restaurador Normélio Brill, especialista em dar nova vida a móveis antigos, foi personagem de uma reportagem publicada no dia 23 de outubro em GZH.
Em seu espaço, que reúne loja, antiquário e oficina de marcenaria, ele combina técnica e sensibilidade para preservar histórias através da madeira. O retrato é de Jefferson Botega.
Julio Reny é uma das figuras mais emblemáticas do rock gaúcho. Em dificuldades financeiras, o porto-alegrense decidiu colocar à venda seu único violão. A foto também é de Jefferson Botega.
A 11ª edição do festival de música Rap in Cena movimentou Porto Alegre. Realizado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, o evento reuniu 32 artistas no palco principal e outros 10 DJs no lounge.
Na foto de André Ávila, o rapper Chefin.
O jogador colombiano Johan Carbonero celebra a assistência para o gol de Bruno Henrique na vitória do Inter por 2 a 0 frente ao Sport Recife, no Beira-Rio, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série A.
O registro é de Renan Mattos.
Susan Stone e o filho Paulo Stone durante treino de corrida no Parque Farroupilha (Redenção).
A reportagem pelas lentes de Mateus Bruxel aborda pais e filhos que praticam exercícios juntos.
As obras de revitalização avançam no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. O teto e o histórico lustre do local são as próximas etapas das obras.
As intervenções na estrutura do prédio são a maior ação de reforma desde 1984.
A foto é de Renan Mattos.
Com esquema de segurança reforçado, a Câmara Municipal de Porto Alegre colocou em pauta a votação sobre concessão parcial dos serviços do Dmae à iniciativa privada. A foto é de André Ávila.