Federasul e Assembleia Legislativa anunciam os Líderes & Vencedores de 2025

Rodrigo Sousa Costa (E), presidente da Federasul, e Pepe Vargas, da Assembleia, anunciaram os premiados de 2025. Sérgio Gonzalez / divulgação

Foram anunciados nesta quarta-feira (22) os 15 agraciados com o prêmio Líderes & Vencedores 2025, concedido pela Federasul e pela Assembleia Legislativa. A cerimônia de entrega da 31ª edição da premiação ocorre no dia 11 de novembro, às 19h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio.

Na primeira fase da premiação, em julho, jornalistas de todo Estado e presidentes de entidades filiadas a Federasul e Sebrae/RS indicaram e justificaram suas escolhas. Foram 180 indicações. Depois, cinco comissões julgadoras constituídas por premiados em edições anteriores e personalidades destacadas em suas atividades, selecionam os agraciados. A Comissão Coordenadora de cada categoria orienta e supervisiona todo o processo.

Para o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, a premiação não só ressalta o Rio Grande que dá certo, como reconhece líderes e projetos que superam desafios e inspiram empresas e sociedade a fazerem mais e melhor.

Pepe Vargas, presidente da Assembleia Legislativa, destaca o sucesso da parceria de 31 anos com a Federasul, "valorizada pela importância da premiação".

O prêmio

A iniciativa, promovida desde 1995, valoriza projetos, empresas e líderes empreendedores que contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Divididos nas categorias Mérito Político, Sucesso Empresarial — subdividida em micro e pequena empresa; média e grande empresa e líder empreendedor — Destaque Comunitário, Expressão Cultural e Referência Educacional, os 15 agraciados foram conhecidos em entrevista coletiva na sede da Federasul.

Confira os agraciados do Líderes & Vencedores 2025:

Mérito Político

Carlos Gomes – Porto Alegre

Ernani Polo — Ijuí

Sebastião Melo

Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa

Di Paolo — Garibaldi

Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa

DaColônia Alimentos Naturais — Santo Antônio da Patrulha

Líder Empreendedor

Lindonor Peruzzo Junior — Bagé

Destaque Comunitário

Frei Luciano Bruxel — Porto Alegre

Fundação Pescar — Porto Alegre

William Ling — Porto Alegre

Expressão Cultural

Grupo Tholl — Pelotas

Luis Fernando Veríssimo — Porto Alegre

Tangos e Tragédias — Porto Alegre

Referência Educacional