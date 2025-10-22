Federasul e Assembleia Legislativa anunciam os Líderes & Vencedores de 2025

Foram anunciados nesta quarta-feira (22) os 15 agraciados com o prêmio Líderes & Vencedores 2025, concedido pela Federasul e pela Assembleia Legislativa. A cerimônia de entrega da 31ª edição da premiação ocorre no dia 11 de novembro, às 19h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio.
Na primeira fase da premiação, em julho, jornalistas de todo Estado e presidentes de entidades filiadas a Federasul e Sebrae/RS indicaram e justificaram suas escolhas. Foram 180 indicações. Depois, cinco comissões julgadoras constituídas por premiados em edições anteriores e personalidades destacadas em suas atividades, selecionam os agraciados. A Comissão Coordenadora de cada categoria orienta e supervisiona todo o processo.
Para o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, a premiação não só ressalta o Rio Grande que dá certo, como reconhece líderes e projetos que superam desafios e inspiram empresas e sociedade a fazerem mais e melhor.
Pepe Vargas, presidente da Assembleia Legislativa, destaca o sucesso da parceria de 31 anos com a Federasul, "valorizada pela importância da premiação".
O prêmio
A iniciativa, promovida desde 1995, valoriza projetos, empresas e líderes empreendedores que contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.
Divididos nas categorias Mérito Político, Sucesso Empresarial — subdividida em micro e pequena empresa; média e grande empresa e líder empreendedor — Destaque Comunitário, Expressão Cultural e Referência Educacional, os 15 agraciados foram conhecidos em entrevista coletiva na sede da Federasul.
Confira os agraciados do Líderes & Vencedores 2025:
Mérito Político
- Carlos Gomes – Porto Alegre
- Ernani Polo — Ijuí
- Sebastião Melo
Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa
- Di Paolo — Garibaldi
Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa
- DaColônia Alimentos Naturais — Santo Antônio da Patrulha
Líder Empreendedor
- Lindonor Peruzzo Junior — Bagé
Destaque Comunitário
- Frei Luciano Bruxel — Porto Alegre
- Fundação Pescar — Porto Alegre
- William Ling — Porto Alegre
Expressão Cultural
- Grupo Tholl — Pelotas
- Luis Fernando Veríssimo — Porto Alegre
- Tangos e Tragédias — Porto Alegre
Referência Educacional
- Colégio Tiradentes — Ijuí
- Encanta Hub — Centro de Inovação Educacional — Encantado
- José Paulo da Rosa — Novo Hamburgo