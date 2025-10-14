Geral

Falta de luz
Notícia

Apagão é registrado em ao menos 24 Estados, incluindo o RS, e no DF

Interferência no Sistema Interligado Nacional provocou desabastecimento de oito minutos a duas horas e meia. Incêndio em subestação do Paraná teria causado a falha

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS