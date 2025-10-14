Apagão é registrado em ao menos 24 Estados, incluindo o RS, e no DF

Falha no sistema elétrico afetou o aeroporto Salgado Filho, na Capital, e cidades do Litoral Norte. Daniel Marenco / Agencia RBS

Uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o fornecimento de energia elétrica em ao menos 24 Estados e no Distrito Federal (DF) na madrugada desta terça-feira (14). A falha durou entre oito minutos e duas horas e meia pelo país.

No Rio Grande do Sul, cerca de 248 mil clientes da CEEE Equatorial e RGE foram atingidos. Moradores de municípios do Litoral Norte, como Capão da Canoa, Xangri-lá, Maquiné e Terra de Areia, registraram o apagão.

Em Porto Alegre, também houve registros de queda de energia, incluindo no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Alarmes dispararam enquanto passageiros desembarcavam no terminal e luzes de emergência precisaram ser acionadas. A situação foi normalizada às 3h15min. Não houve cancelamento ou atraso de voos, segundo a Fraport.

Segundo a CEEE Equatorial, o abastecimento a 125 mil endereços foi retomado à 1h52min. O grupo CPFL, responsável pela RGE, confirmou que 123 mil clientes foram afetados.

Conforme o g1, a falha atingiu ainda Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Segundo o governo federal, o problema foi causado por um incêndio que atingiu uma subestação no Paraná. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou o problema no SIN a partir da 0h32min, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. O restabelecimento na Região Sul foi concluído por volta de duas horas e meia após a ocorrência.

Em São Paulo, a Enel relatou que 937 mil clientes foram afetados. O desabastecimento durou aproximadamente oito minutos.

De acordo com a companhia Light, no Rio de Janeiro, a falha afetou cerca de 450 mil clientes. Para clientes da Zona Norte, Baixada e Zona Oeste, a interrupção durou cerca de 30 minutos, conforme a empresa. Já na região metropolitana, atendida pela Enel, outras 277 mil pessoas ficaram desabastecidas por quase uma hora.

No Distrito Federal, a empresa Neoenergia Brasília relatou que o problema atingiu oito subestações, provocando falta de luz a 300 mil clientes entre 0h31min e 1h06min.

Conforme a Copel, concessionária do Paraná e responsável pela subestação onde ocorreu o incidente, foram 76 mil consumidores afetados pela falha em todas as regiões do Estado. Porém, o Norte foi o mais impactado, com 42 mil clientes desabastecidos.

A companhia paranaense afirmou que o problema aconteceu em um equipamento da linha de transmissão pertencente à Furnas/Eletrobras, que opera dentro do seu complexo.

No Acre, a Energisa informou que houve interrupção no fornecimento de energia em parte de municípios como Rio Branco, Acrelândia, Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, por volta das 22h30min, no horário local.

Já no Amazonas, a empresa Amazonas Energia informou que a falha afetou as cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara. A interrupção durou cerca de uma hora e a energia foi restabelecida à 00h25min, segundo a companhia.

De acordo com a CEA Equatorial, do Amapá, diferentes regiões do Estado foram afetadas. A concessionária não detalhou quais locais foram afetados nem a duração.

Na Bahia, 16% dos consumidores foram afetados em diferentes regiões do Estado. A energia foi reestabelecida após aproximadamente de 40 minutos. Já no Ceará, a falta de luz perdurou por 33 minutos.

A empresa EDP, que atende o Espírito Santo, informou que 10% das unidades do Estado tiveram falta de energia elétrica, mas não especificou os dados. O abastecimento foi normalizado à 1h08min.

Em Goiás, Estado atendido pela Equatorial, 50 municípios e quase 530 mil unidades consumidoras foram afetadas. A Equatorial Maranhão não confirmou quantos clientes foram impactados, mas afirmou que a energia foi restabelecida à 1h30min.

Cerca de 295 mil moradores e 33 cidades foram afetadas pelo apagão em Mato Grosso, mas o serviço já foi normalizado. Em Mato grosso do Sul, a Neoenergia Elektro, concessionária que atende cinco dos 79 municípios do Estado, confirmou que apenas parte de Três Lagoas foi afetada. Já a Energisa, que administra a energia elétrica dos outros 74 municípios, confirmou que foram afetados outros nove.

Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o apagão danificou semáforos, que ficaram em modo intermitente. De acordo com a Cemig, concessionária do Estado, 99% dos clientes tiveram o serviço restabelecido até a 1h30min, após autorização do ONS. A normalização completa ocorreu às 6h12min.

No Pará, cerca de 294 mil clientes foram impactados pela falta de energia em 13 municípios do Estado. O sistema foi restabelecido em 44 minutos.

Na Paraíba, a falta de energia durou apenas nove minutos, segundo a Energisa. O problema foi registrado à 0h31min e normalizado por volta de 0h40min. O número de afetados não foi divulgado.

Em Pernambuco, a falta de energia durou 40 minutos e afetou 600 mil unidades em 60 cidades. De acordo com a Neoenergia, 19 subestações de energia foram impactadas no Estado.

No Piauí, 165 mil clientes em 61 municípios foram prejudicados pelo apagão. O abastecimento foi retomado à 1h06min.

Cerca de 425 mil clientes da Neoenergia Cosern, que atende o Rio Grande do Norte, ficaram sem energia elétrica por causa do apagão. Pelo menos 24 municípios foram afetados pela falta de energia em Rondônia. O fornecimento foi interrompido por 15 minutos.

Em Santa Catarina, o apagão deixou 88 mil unidades consumidoras sem luz, especialmente as regiões de Itajaí, no Litoral Norte, Angelina e outras cidades da Grande Florianópolis, Rio do Sul e Blumenau, no Vale do Itajaí.

Em Sergipe, cerca de 200 mil pessoas ficaram sem energia elétrica até a 1h11min. No Tocantins, o apagão durou apenas quatro minutos. Não se sabe quantas pessoas foram atingidas.

O que diz a CEEE Equatorial

A CEEE Equatorial informa que parte do sistema elétrico que atende 125 mil clientes dos municípios que fazem parte da área de concessão da Distribuidora foram afetados com o desligamento da rede básica de energia, na madrugada desta terça-feira (14/10), pelo acionamento automático do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), que é um mecanismo de proteção do Sistema Interligado Nacional (SIN), coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O desligamento ocorreu aproximadamente às 0h32 e o restabelecimento se iniciou a partir da autorização do ONS, à 01h40. Todos os clientes afetados da área de concessão da Equatorial 01h52 já foram restabelecidos.

O ONS está avaliando as causas dessa ocorrência.

O que diz o Grupo CPFL

O Grupo CPFL Energia informa que, na madrugada desta terça-feira (14), foi registrada uma instabilidade no Sistema Interligado Nacional (SIN), coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o que ocasionou interrupção temporária no fornecimento de energia a aproximadamente 123 mil clientes da RGE, além de alguns clientes atendidos pela CPFL Transmissão.

A companhia esclarece que o fornecimento já foi restabelecido.

O que diz o ONS

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirma que nesta terça-feira, 14 de outubro, às 0h32, houve uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) que provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

A ocorrência teve início com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, desligando toda a subestação de 500 kV e ocasionando a abertura da interligação entre as duas regiões. No momento, a região Sul exportava cerca de 5.000 MW para o Sudeste/Centro-Oeste.

Na região Sul houve perda de aproximadamente 1.600 MW de carga. Nas demais regiões, houve atuação do ERAC- Esquema Regional de Alívio de Carga. No Nordeste a interrupção foi da ordem de 1.900 MW, no Norte, de 1.600 MW e no Sudeste, de 4.800 MW.

Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira segura, logo nos primeiros minutos, sendo que em até 1h30min todas as cargas das Regiões Norte, Nordeste, Sudeste/Centro - Oeste foram restabelecidas. As cargas da Região Sul foram recompostas totalmente por volta de 2h30min após a ocorrência.

Uma reunião com os principais agentes envolvidos na ocorrência está programada para ser realizada ainda hoje. O ONS deverá realizar ainda uma reunião preliminar de Análise da Perturbação para início de elaboração do Relatório de Análise da Perturbação - RAP até sexta-feira, 17/10.