Esporte atrás das grades e resgate após acidente impressionante: a semana em imagens

A semana teve um conteúdo multimídia especial de Zero Hora sobre a importância do esporte para pessoas privadas de liberdade.
Na imagem de Mateus Bruxel, um adolescente pratica futebol no Centro de Atendimento Socioeducativo Padre Cacique (CASE PC).
Como nasce uma piada? O fotógrafo Renan Mattos acompanhou a rotina do comediante Marcito Castro em seu processo de criação de um show humorístico. Os estudos e leituras em casa e os momentos antes do espetáculo de testes de piadas no auditório da Amrigs fazem parte do trabalho do artista.
Tradicional espaço do Centro Histórico de Porto Alegre, o Mercado Público é considerado o mais antigo em atividade no Brasil — completa neste mês 156 anos. O registro é de Renan Mattos.
Uma carreta carregada de serragem tombou e soterrou um carro no qual estava uma mulher na alça de acesso à BR-448, em Porto Alegre. A motorista foi socorrida e sobreviveu. A foto é de Ronaldo Bernardi.