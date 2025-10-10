Esporte atrás das grades e resgate após acidente impressionante: a semana em imagens

Esporte ajuda jovens que cumprem medida socioeducativa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A semana teve um conteúdo multimídia especial de Zero Hora sobre a importância do esporte para pessoas privadas de liberdade.

Na imagem de Mateus Bruxel, um adolescente pratica futebol no Centro de Atendimento Socioeducativo Padre Cacique (CASE PC).

O comediante Marcito Castro. Renan Mattos / Agencia RBS

Como nasce uma piada? O fotógrafo Renan Mattos acompanhou a rotina do comediante Marcito Castro em seu processo de criação de um show humorístico. Os estudos e leituras em casa e os momentos antes do espetáculo de testes de piadas no auditório da Amrigs fazem parte do trabalho do artista.

Mercado Público completa 156 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

Tradicional espaço do Centro Histórico de Porto Alegre, o Mercado Público é considerado o mais antigo em atividade no Brasil — completa neste mês 156 anos. O registro é de Renan Mattos.

Motorista do veículo atingido sai de maca do local. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS