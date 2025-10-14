Entenda por que um incêndio no Paraná provocou apagão em cidades de norte a sul no país

SIN trabalha com a interconexão de sistemas elétricos por meio de uma malha de transmissão. Mateus Bruxel / Agência RBS

Um novo episódio de apagão no Brasil, registrado nesta terça-feira (14), afetou pelo menos 24 Estados e o Distrito Federal. A interrupção no fornecimento de energia foi provocada por um incêndio na subestação de Bateias, no município de Campo Largo (PR), segundo informações do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema (ONS). Mas como o problema localizado na região metropolitana de Curitiba provoca falta de luz em cidades que vão desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas?

A resposta vem do formato de produção e transmissão de energia elétrica utilizado pelo Brasil, chamado de Sistema Interligado Nacional (SIN). No SIN, adotado na maior parte do país, uma região com melhores condições hídricas pode auxiliar outra, que conta com problemas, como estiagens ou período prolongado de seca.

Troca de energia

O SIN trabalha com a interconexão de sistemas elétricos por meio de uma malha de transmissão que garante transferência de energia entre subsistemas pelo país. Segundo a ONS, essa operação integrada “permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias”, além de segurança e economicidade.

Na prática, a integração permite uma troca entre regiões com maior e menor capacidade energética. Em um país continental e com clima variado, essa espécie de "banco" pode mitigar problemas de escassez energética em algumas regiões.

Além da hidrelétrica, que é a principal, o SIN também utiliza outras fontes, como eólica, solar e termelétrica, que ajudam a manter a segurança do complexo e o fornecimento de energia.

Falhas e apagões

Se por um lado, o sistema interligado promove equilíbrio na distribuição de energia no país, entregando o serviço até para áreas com escassez hídrica, a integração também abre espaço para propagação de falhas para áreas sem incidentes.

Por exemplo, no caso desta terça-feira, o incêndio na subestação Bateias provocou o desligamento de energia e o acionamento do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) por motivos de segurança.

Isso causa um efeito dominó. Em um sistema interligado, a interrupção em um dos pontos afeta outros Estados, que contam com linhas de transmissão interligadas.

Caminho da energia

Em resumo, antes de chegar às nossas casas, no comércio, na indústria e nos demais estabelecimentos públicos e de serviços, a energia elétrica passa por um caminho complexo e robusto. Após a geração em usinas, como as hidrelétricas, por exemplo, a energia passa por subestações elevadoras, que aumentam a tensão para garantir a transmissão mais eficiente a longas distâncias via linhas de transmissão.