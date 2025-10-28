Geral

Educação para o trabalho
Notícia

Empresas gaúchas investem em formação e qualificação de profissionais para suprir carências técnicas e expandir os negócios

Iniciativas costumam envolver parcerias com instituições de ensino para aprimorar colaboradores e beneficiar a comunidade 

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS