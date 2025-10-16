Três em cada quatro trabalhadores do Rio Grande do Sul (77%) demoram até 30 minutos para chegar ao trabalho, conforme dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa 3,2 milhões de pessoas.
O percentual é maior do que o registrado no censo anterior, de 2010, quando 74,6% dos trabalhadores do Estado disseram que demoravam até meia hora para chegar ao serviço.
O levantamento de 2022 indica que 16,2% do grupo (656.779) gastam entre 30 minutos e uma hora no caminho de casa até o trabalho, 5,9% (239.208) demoram entre uma hora e duas horas e outros 0,24% (9.546) contabilizam mais de duas horas.
No censo, o IBGE considerou o tempo gasto entre o domicílio e o local de atividade principal do entrevistado, sem considerar paradas intermediárias no caminho. Os dados foram coletados entre 25 e 31 de julho de 2022 e abrangem apenas pessoas que se deslocaram pelo menos três vezes por semana até o trabalho. A divulgação ocorreu em 9 de outubro.
Consulte o resultado nos municípios gaúchos no mapa abaixo.
Veja a seguir os cinco municípios com maior percentual em cada faixa de tempo de deslocamento ao trabalho.
Até cinco minutos
- Montauri (Serra): 55,9%
- Nova Candelária (Noroeste): 52,1%
- Muliterno (Norte): 51,7%
- Vila Lângaro (Norte): 49,7%
- Barra do Quaraí (Fronteira Oeste): 48,5%
De seis minutos até 15 minutos
- Guabiju (Serra): 71,4%
- Cruzaltense (Norte) 59,6%
- Anta Gorda (Vale do Taquari): 58,8%
- Selbach (Noroeste): 57,5%
- São Jorge (Serra): 57,4%
Mais de 15 minutos até meia hora
- Presidente Lucena (Vale do Sinos): 61,5%
- Itati (Litoral Norte): 48,1%
- Jaboticaba (Norte): 46,1%
- Entre-Ijuís (Missões): 45,7%
- Santa Cecília do Sul (Norte): 44,8%
Mais de meia hora até uma hora
- Alvorada (Região Metropolitana): 37,6%
- Viamão (Região Metropolitana): 32,4%
- Porto Alegre (Região Metropolitana): 30,4%
- Cachoeirinha (Região Metropolitana): 27,8%
- Sapucaia do Sul (Região Metropolitana): 26,7%
Mais de uma hora até duas horas
- Vespasiano Corrêa (Vale do Taquari): 29,9%
- Viamão (Região Metropolitana): 25,4%
- Alvorada (Região Metropolitana): 22,4%
- Três Palmeiras (Norte): 16,6%
- São Valério do Sul (Noroeste): 15,6%
Mais de duas horas até quatro horas
- Benjamin Constant do Sul (Norte): 10,3%
- Faxinalzinho (Norte): 6,9%
- Rio dos Índios (Norte): 3,9%
- Morrinhos do Sul (Litoral Norte): 2,5%
- Mormaço (Norte): 2,3%
Mais de quatro horas
- Mormaço (Norte): 0,6%
- Sertão (Norte): 0,4%
- Cerrito (Sul): 0,3%
- Tapera (Norte): 0,3%
- Pinheiro Machado (Campanha) 0,2%