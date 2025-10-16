Dados do deslocamento ao trabalho consideram respostas de 4.053.388 trabalhadores do RS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Três em cada quatro trabalhadores do Rio Grande do Sul (77%) demoram até 30 minutos para chegar ao trabalho, conforme dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa 3,2 milhões de pessoas.

O percentual é maior do que o registrado no censo anterior, de 2010, quando 74,6% dos trabalhadores do Estado disseram que demoravam até meia hora para chegar ao serviço.

O levantamento de 2022 indica que 16,2% do grupo (656.779) gastam entre 30 minutos e uma hora no caminho de casa até o trabalho, 5,9% (239.208) demoram entre uma hora e duas horas e outros 0,24% (9.546) contabilizam mais de duas horas.

No censo, o IBGE considerou o tempo gasto entre o domicílio e o local de atividade principal do entrevistado, sem considerar paradas intermediárias no caminho. Os dados foram coletados entre 25 e 31 de julho de 2022 e abrangem apenas pessoas que se deslocaram pelo menos três vezes por semana até o trabalho. A divulgação ocorreu em 9 de outubro.

Consulte o resultado nos municípios gaúchos no mapa abaixo.

Veja a seguir os cinco municípios com maior percentual em cada faixa de tempo de deslocamento ao trabalho.

Até cinco minutos

Montauri (Serra): 55,9%

Nova Candelária (Noroeste): 52,1%

Muliterno (Norte): 51,7%

Vila Lângaro (Norte): 49,7%

Barra do Quaraí (Fronteira Oeste): 48,5%

De seis minutos até 15 minutos

Guabiju (Serra): 71,4%

Cruzaltense (Norte) 59,6%

Anta Gorda (Vale do Taquari): 58,8%

Selbach (Noroeste): 57,5%

São Jorge (Serra): 57,4%

Mais de 15 minutos até meia hora

Presidente Lucena (Vale do Sinos): 61,5%

Itati (Litoral Norte): 48,1%

Jaboticaba (Norte): 46,1%

Entre-Ijuís (Missões): 45,7%

Santa Cecília do Sul (Norte): 44,8%

Mais de meia hora até uma hora

Alvorada (Região Metropolitana): 37,6%

Viamão (Região Metropolitana): 32,4%

Porto Alegre (Região Metropolitana): 30,4%

Cachoeirinha (Região Metropolitana): 27,8%

Sapucaia do Sul (Região Metropolitana): 26,7%

Mais de uma hora até duas horas

Vespasiano Corrêa (Vale do Taquari): 29,9%

Viamão (Região Metropolitana): 25,4%

Alvorada (Região Metropolitana): 22,4%

Três Palmeiras (Norte): 16,6%

São Valério do Sul (Noroeste): 15,6%

Mais de duas horas até quatro horas

Benjamin Constant do Sul (Norte): 10,3%

Faxinalzinho (Norte): 6,9%

Rio dos Índios (Norte): 3,9%

Morrinhos do Sul (Litoral Norte): 2,5%

Mormaço (Norte): 2,3%

Mais de quatro horas