"Desculpe os erros, tomei metanol", disse advogado que atuou no Mensalão antes de morrer

Pacheco foi encontrado desacordado na madrugada de quarta-feira, na região central de São Paulo. OAB / Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo investigou se o advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco foi vítima de intoxicação por metanol. Ele estava desaparecido desde a noite de terça-feira (30) e foi encontrado desacordado na madrugada de quarta (1º), na região central de São Paulo.

A morte do jurista foi confirmada apenas nesta quinta-feira (2). Na sexta-feira (3), a polícia descartou a hipótese de envenenamento, ao menos por enquanto, e investiga um possível latrocínio. Pacheco foi assaltado e agredido após sair de um bar e foi encaminhado ao hospital após populares acionarem as autoridades.

Segundo apuração do g1, pouco antes de morrer, Pacheco enviou mensagens aos amigos em que diz que "tomou metanol". No grupo do WhatsApp, ele escreveu: "Desculpe os erros, tomei metanol".

A mensagem foi enviada à 0h06min de quarta-feira. Pouco depois, à 0h50min, a polícia registrou ocorrência e à 1h40min, foi o horário da morte, na Santa Casa de São Paulo. Registrado como "morte suspeita", o caso será investigado pela polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atendimento na Rua Itambé, 143, bairro Higienópolis. No local, constatou-se que um homem estava sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

Atuação no Mensalão

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco, 51 anos, atuou no caso do Mensalão, defendendo o então deputado José Genoino (PT-SP). Ele também foi sócio-fundador do Prerrogativas, grupo de juristas pró-PT.

— Ele tinha 30 anos de carreira. Presidiu a comissão de prerrogativas da OAB-SP. Foi sempre um grande guerreiro do direito de defesa, das prerrogativas do cidadão, dos direitos humanos. Sempre trabalhou de maneira muito aguerrida nisso, como poucos — afirmou o presidente da OAB-SP, Leonardo Sica, ao Estadão.