Desastre climático de 2024 afetou mais de 90% dos municípios do RS, aponta IBGE

Centro de Porto Alegre foi um dos lugares atingidos pela enchente em 2024 Mateus Bruxel / Agencia RBS

As fortes chuvas de maio de 2024 no Rio Grande do Sul afetaram 459 dos 497 municípios do Estado, ou seja, provocaram perdas humanas, sociais e econômicas significativas em 92,4% das cidades gaúchas. Os dados são da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2024, divulgada nesta sexta-feira (31), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dos municípios afetados, 289 (63,0%) emitiram alertas durante o evento. Outros 55 (12,0%) não emitiram aviso sobre as intempéries, e 115 (25,0%) não tinham sistema de alerta.

— A economia estadual foi duramente impactada, com prejuízos no setor agrícola, paralisação de indústrias, danos à infraestrutura e interrupção de serviços essenciais, como transporte, educação e saúde — declarou Rosane Oliveira, gerente da pesquisa no IBGE, em nota.

Leia Mais Um ano da enchente: as marcas da maior tragédia do RS

Dos 459 municípios atingidos, 388 (84,5%) afirmaram ter plano de contingência de proteção e defesa civil, sendo que 323 deles (70,4%) puseram o plano em prática durante as enchentes. Em 65 municípios (14,2%) o plano não foi executado, em 51 por "outra razão não identificada no questionário", em 10 deles por falta de treinamento das equipes, e em 11 deles pela escassez de recursos materiais.