Desabamento de imóvel deixa dois mortos e nove feridos em Pernambuco

Desabamento de casa deixou dois mortos e nove feridos. Defesa Civil de Olinda / Divulgação

O desabamento de um imóvel na manhã deste domingo (19) provocou duas mortes e deixou ao menos nove feridos no bairro de Ouro Preto, em Olinda, Pernambuco. Uma idosa cadeirante estaria soterrada e bombeiros atuam no resgate, em meio aos escombros, com a ajuda de cães farejadores.

Conforme a Polícia Civil do Estado, nove pessoas, incluindo duas crianças, foram resgatadas. Uma das vítimas socorridas foi levada ao Hospital da Restauração, mas não resistiu.

A Defesa Civil evacuou três imóveis próximos para evitar riscos aos vizinhos. Uma delas foi interditada, pois será necessário um reforço estrutural. No conjunto habitacional onde ocorreu a tragédia, com sete casas, vivem doze pessoas.