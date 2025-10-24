Geral

Cursos para expulsar demônios e grupo de WhatsApp: como é a preparação para o rito de exorcismo

Rio Grande do Sul tem 11 padres cujas tarefas incluem lidar com pessoas que apresentam sintomas de possível possessão pelo mal

Humberto Trezzi

Jonathan Heckler

