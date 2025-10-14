Corpo de jovem desaparecido é encontrado no Rio Cacequi

O corpo de Igor Alves de Mello, de 24 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (14) no Rio Cacequi, em Cacequi, na região central do RS. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi avistado por um ribeirinho e acionou as autoridades. Igor estava desaparecido desde a tarde de sábado (11), quando caiu no rio enquanto caçava com familiares, no distrito de São Lourenço.
Segundo o delegado Daniel Severo, responsável pelo caso, a família informou o jovem não sabia nadar. O ponto onde ele foi encontrado fica a cerca de quatro quilômetros do local do afogamento. As buscas vinham sendo realizadas desde o momento do desaparecimento, com o apoio de mergulhadores, comunidade local e pescadores.