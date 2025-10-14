Geral

Afogamento
Notícia

Corpo de jovem desaparecido é encontrado no Rio Cacequi

Igor Alves de Mello, de 24 anos, estava desaparecido desde sábado, quando caiu no rio enquanto caçava com familiares

Tayline Manganeli

