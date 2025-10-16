Conversas Cruzadas: vereadores debatem se tumulto na Câmara de POA foi abuso de poder ou segurança necessária

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o vereador de Porto Alegre (PCdoB) Giovani Culau e a vereadora de Porto Alegre (PP) Mariana Lescano, para debater sobre o tumulto na Câmara Municipal de Porto Alegre, que ocorreu na última quarta-feira (15).
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.