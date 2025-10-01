Conversas Cruzadas: vereadores debatem indícios de irregularidades e propina reveladas na CPI do Dmae

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe o vereador de Porto Alegre (MDB) e relator da CPI, Rafael Fleck, a vereadora de Porto Alegre (PT) Juliana de Souza e o vereador de Porto Alegre (Republicanos) Gilvani "O Gringo", para debater os indícios de irregularidades, propina e os embates políticos na Câmara em torno da CPI do Dmae.