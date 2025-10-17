Conversas Cruzadas: superação, prevenção e desafios da luta contra o câncer de mama

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a jornalista e empresária Eduarda Streb, a mastologista do Hospital Moinhos de Vento Kamilla Gomes Nunes, a médica oncologista e servidora da política de Saúde da Mulher da Secretaria Estadual de Saúde do RS Sheila Shuch Ferreira e a psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia do RS Valquíria Rosa, para debater os desafios, as ações de prevenção e as histórias de superação no Outubro Rosa.