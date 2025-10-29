Conversas Cruzadas: programa debate a megaoperação policial no Rio de Janeiro, considerada a mais letal da história

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa recebe o ex-diretor da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Alberto Kopittke e o colunista de GZH Humberto Trezzi, para debater a megaoperação policial no Rio de Janeiro, realizada na terça-feira (28), considerada a mais letal da história.
O programa também traz entradas ao vivo de Jocimar Farina, direto do Rio de Janeiro, e do climatologista Francisco Aquino, com informações sobre o furacão Melissa.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.