Conversas Cruzadas: Porto Alegre fora da rota de shows é por falta de público ou estrutura?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a coordenadora do curso de Produção Fonográfica da Unisinos Carol Govari, o diretor da Maia Entretenimento Gustavo Sirotsky, o CEO do Rap in Cena Keni Martins e o chefe de Operações e Produção da Opus Entretenimento Rafael Bestetti, para debater por que Porto Alegre tem ficado fora da rota dos grandes shows e se o problema é de público ou de estrutura.