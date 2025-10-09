Conversas Cruzadas: o que explica o crescimento nas pesquisas de popularidade do Governo Lula?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o deputado estadual (PT-RS) Jeferson Fernandes e o deputado estadual (NOVO-RS) Felipe Camozzato, para debater o que explica o crescimento da popularidade do presidente Lula nas pesquisas.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.