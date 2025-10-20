Conversas Cruzadas: julgamento no STF sobre vínculo empregatício e as novas regras para carros de aplicativos como Uber e 99

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos do RS Carina Trindade, o arquiteto urbanista Fernando Lindner e a advogada trabalhista Carolina Spina, para debater o julgamento no STF e as novas regras para carros de aplicativos como Uber e 99.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.