Conversas Cruzadas: José Alberto Andrade completa 40 anos de Grupo RBS  

No episódio especial do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa recebe o jornalista do Grupo RBS José Alberto Andrade para uma entrevista comemorativa pelos seus 40 anos de carreira no Grupo . O programa revisita histórias marcantes e reflete sobre a evolução do jornalismo ao longo das últimas décadas.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.