Conversas Cruzadas: exorcismo e possessões são questões de fé, ciência ou mistificação?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe um padre exorcista que preferiu não ser identificado, o psiquiatra e conselheiro da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e outras Drogas Carlos Salgado, o psicanalista Márcio Cabral e o repórter de Zero Hora Humberto Trezzi, para debater se o exorcismo e as possessões são questões de fé, ciência ou mistificação.