Conversas Cruzadas: especial Dia das Crianças

No episódio especial do Conversinhas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, a apresentadora Malu Saballa, de 9 anos, recebe Luiz Buttelli, 11 anos, Isabela Cerutti, 9 nos, Helena Nogueira de Melo Savi, 10 anos, e Lucas do Nascimento Klein, 8 anos, para celebrar o Dia das Crianças. No programa, os pequenos falam sobre suas visões de mundo e os temas que fazem parte da infância.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.