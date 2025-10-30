Conversas Cruzadas: Educação Profissional é a saída para escassez de mão de obra no RS? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa recebe o gerente de Educação Profissional do Senac-RS, Sidinei Rossi, o gerente-executivo de Educação Profissional do Sistema FIERGS, Márcio Bassoti, o engenheiro de software e Cidadão Emérito de Porto Alegre Getúlio Felipe e a subsecretária adjunta da Superintendência de Educação Profissional da Secretaria da Educação do RS, Raquel Padilha, para debater se a educação profissional é a saída para a escassez de mão de obra no Rio Grande do Sul.